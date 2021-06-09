У Хмельницькому чоловік видерся на височезний будівельний кран і балансував на висоті 40 метрів

Рятувальники вмовили чоловіка спуститись.
Балансував на висоті 40 метрів. У Хмельницькому чоловіка зняли з височезного будівельного крана. Чоловік видерся на найвищу точку крана і стояв просто на двох тросах, ледь тримаючи рівновагу.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, рятувальники, що прибули за викликом, піднялися на верхотуру і вмовили чоловіка спуститися. Униз той рушив у їхньому супроводі. Що підштовхнуло відчайдуха видертися на кран - з'ясовують.
"Був в пригніченому стані. Довелось домовитись з чоловіком, поговорити з ним, спустити на землю, наразі чоловік почуває себе добре, з ним працює поліція", - розповів рятувальник Сергій Семьонов.
Нагадаємо, у Чернівцях під час будівництва житлового масиву впав кран. Внаслідок цього чоловік, який сидів в кабіні, зазнав травм.