У Хмельницькому чоловік відмовився від повістки: чи мобілізували його

У Хмельницькому до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У листопаді 2023 йому намагались вручити повістку для відправлення на військову службу, проте житель Хмельницька категорично відмовився від отримання документу.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що відмовився від отримання повістки, бо вважає себе хворим.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік ховався від мобілізації.

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