У Хмельницькому чоловік зарізав дружину, а тоді влаштував шоу на підвіконні

Після злочину чоловік вирішив скоїти самогубство. Поліція чотири години вмовляла його не робити цього.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 46-річного чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство і засудив його до 14 років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

"На лінію 102 надійшло одразу кілька дзвінків від мешканців одного з будинків по вулиці Шевченка. Одна людина повідомляла, що у під’їзді сталося вбивство, інша — що чоловік намагається стрибнути з даху", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що в одній з квартир багатоповерхівки розігралася справжня трагедія.

"Чоловік через ревнощі ножем вбив свою 38-річну дружину та поранив 38-річного знайомого. Зрозумівши невідворотність покарання за свій вчинок, зловмисник вирішив покінчити життя самогубством, зістрибнувши з восьмого поверху, та виліз на підвіконня на сходинковому майданчику. Поліцейські розгорнули на місці події спецоперацію і майже чотири години вели переговори з чоловіком, який був озброєний величезним ножем. Спецоперація минула успішно і спецпризначенцям вдалося зняти його з підвіконня неушкодженим", — додали у поліції.

Нагадаємо, у місті Глухів під час сімейної сварки чоловік завдав ножове поранення своїй дружині, а тоді скоїв самогубство.

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