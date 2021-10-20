У Хмельницькому чоловік зберігав вдома зброю та майже дві тисячі набоїв

У Хмельницькому чоловік зберігав вдома зброю та майже дві тисячі набоїв

Деяке озброєння він привіз у 2018 році з АТО.

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого мешканця з повною коробкою набоїв.

Про це повідомив відділ комунікації Націольної поліції області.

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Зазначається, що чоловіка затримали біля пошти. Він мав посилку, у якій було 243 набої калібру 9 мм. Крім того, хмельничанин зізнався, що вдома також зберігає чимало заборонених в обігу предметів.

Під час огляду квартири правоохоронці вилучили мисливський карабін "МКМ-072СН" та 117 мисливських набоїв. Чоловік також добровільно видав корпус гранати типу Ф-1, три детонатори, сигнальну міну та 1618 набоїв різного калібру. Їх він привіз з зони АТО у 2018 році.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Поліціявідкрила провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами". Хмельничанину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, схрон зі зброєю одеські поліцейські разом з оперативниками Служби безпеки знайшли під мостом неподалік Одеси. Протитанкові гранатомети, гранати, запали, патрони в скляних банках - усе це невідомі закопали під опорою мосту.

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