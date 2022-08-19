У Хмельницькому дідусь під час дитячого свята вчинив сексуальне насильство над рідною онукою

На лінію "102" зателефонувала матір школярки. Вона повідомила про те, що 66-річний дідусь вчинив розпусні дії над власною онукою.

З’ясувалося, що це був другий випадок.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

"За даними слідства, в 11-й день народження дитини підозрюваний запросив онуку до своєї кімнати, де за зачиненими дверима вчинив над нею сексуальне насильство. Його викрила мати дівчинки та викликала правоохоронців. Згодом виявилось, що це був другий випадок насильницьких дій сексуального характеру чоловіка над дівчинкою", - йдеться у повідомленні.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою. До суду направлено обвинувальний акт стосовно хмельничанина за фактом вчинення сексуального насильства щодо онуки (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).

Санкція ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

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