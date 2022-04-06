У Хмельницькому для переселенок відкрили безкоштовні курси швачок 

Після навчання жінки мають можливість працевлаштуватися.

У Хмельницького на базі професійного ліцею відкрили курси швачок для жінок, які приїхали до міста з "гарячих точок".

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

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Зазначається, що можливістю вже скористалися понад десять жінок. Протягом двох місяців вони будуть вивчати основи професії. Після цього матимуть можливість проходити практику і водночас працювати. Після закінчення навчання відвідувачки курсів отримають свідоцтво державного зразка та можливість працевлаштуватися.

"Частина цих жінок вже не мають куди повернутися, втратили роботу, тому виявили бажання отримати нові навички. Ми запропонували їм здобути кваліфікацію швачки. Почали безкоштовні курси саме з цього профілю, бо маємо надію, що після навчання наші випускниці працевлаштуються. У Хмельницькому є багато швейних підприємств", – розповів директор ліцею Григорій Станіслав.

До слова, у навчальному закладі найближчим часом планують розпочати підготовку за новими професіями: кухаря та зварювальника.

Як повідомлялося, до Хмельницького переїхало шість підприємств з "гарячих точок": заявки є ще. Розміщує своє виробництво переважно легка і переробна промисловість.

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