У Хмельницькому доцентка кафедри вимагала від аспіранта 11 тис. доларів за успішний захист дисертації

Підозрювану затримали під час отримання частини грошей.
У м. Хмельницький затримали доцентку кафедри, яка вимагала від аспіранта 11 тис. доларів за успішний захист дисертації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, доцентка кафедри одного із вищих навчальних закладів м. Хмельницький вимагала від аспіранта хабар за успішне проходження навчання та захист кандидатської дисертації.
Викладачку затримали під час отримання 4 тис. доларів. Їй інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України.
"Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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В Україні хочуть на законодавчому рівні боротися з дипломами та дисертаціями, написаними на замовлення. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні відповідний законопроєкт.
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