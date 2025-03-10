У Хмельницькому двоє чоловіків напали на працівника ТЦК: деталі інциденту

У Хмельницькому було затримано двох чоловіків, які під час перевірки їхніх документів напали на військовослужбовця-працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

У заяві вказано, що 9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних стався напад на групу оповіщення ТЦК.

"Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів вчинили фізичний опір та напали на офіцера Сухопутних військ Збройних Сил України, завдавши йому численних тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Бійка в Одесі: чоловік вдарив співробітника ТЦК і вибив йому зуб

Постраждалому військовому надали медичну допомогу. Його життю нічого не загрожує.

Правопорушників затримали та передали до правоохоронцям. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

У ТЦК нагадали, що військовослужбовці центрів комплектування виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. Будь-який опір, образи чи перешкоджання їхній роботі загрожують адміністративною або кримінальною відповідальністю.

До слова, раніше в березні у Харківському обласному ТЦК та СП розповіли деталі про інцидент за участю військового та чоловіка, під час якого була застосована зброя.