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У Хмельницькому двоє чоловіків захворіли на ботулізм: повечеряли в'яленою рибою

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У Хмельницькому двоє чоловіків захворіли на ботулізм: повечеряли в'яленою рибою

Фото: pixabay.com

Протягом минулого тижня у Хмельницькому зафіксували два випадки захворювання на ботулізм.

Захворіли на ботулізм двоє чоловіків, 1971 та 1982 років народження. Вони вечеряли в'яленою рибою домашнього приготування. Виявилося, вона була заражена збудником ботулізму. 

Про це повідомили в Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Попри те, що симптоми хвороби у чоловіків з'явилися вже наступного дня, за медичною допомогою вони звернулися лише на третій день недуги. Один хворий мав сухість у роті, запаморочення та блювоту. Інший також скаржився на утруднення дихання.

Обох хворих госпіталізували з діагнозом "ботулізм" до Хмельницької інфекційної лікарні у стані середньої важкості. 

До слова, за сім місяців 2022-го в області констатували три випадки ботулізму. Зокрема, перший стався в січні. Тоді хварий вживав свинний паштет домашнього приготування. 

Як повідомлялося, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 людини з гострою кишковою інфекціє. Під час проведення епідеміологічного розслідування вдалося з'ясувати, що всі постраждалі харчувалися чи замовляли їжу з доставкою в одній з мереж ресторанів Львова.

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