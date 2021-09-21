У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з вікна квартири, їх затримали (фото)

У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з вікна квартири, їх затримали (фото)

Зброю у хуліганів поліцейські вилучили.

У Хмельницькому двоє молодиків віком 22 та 27 років відкрили стрілянину з вікна багатoповерхівки. Так вони вирішили розважитись.

Відео інциденту потрапило у Мережу, завдяки чому правоохоронці встановили особи стрілків, розповіли у пресслужбі поліції Хмельниччини.

Правоопорушники приїхали з області в Хмельницький на роботу і винаймали тут житло. З вікна орендованої квартири і стріляли. Зброю у хуліганів поліцейські вилучили. Це виявився стартовий пістолет.

Наразі із затриманими продовжують працювати правоохоронці.

Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя.

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