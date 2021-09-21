У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з вікна квартири, їх затримали (фото)

Зброю у хуліганів поліцейські вилучили.
У Хмельницькому двоє молодиків віком 22 та 27 років відкрили стрілянину з вікна багатoповерхівки. Так вони вирішили розважитись.
Відео інциденту потрапило у Мережу, завдяки чому правоохоронці встановили особи стрілків, розповіли у пресслужбі поліції Хмельниччини.
Правоопорушники приїхали з області в Хмельницький на роботу і винаймали тут житло. З вікна орендованої квартири і стріляли. Зброю у хуліганів поліцейські вилучили. Це виявився стартовий пістолет.
Наразі із затриманими продовжують працювати правоохоронці.
Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя.