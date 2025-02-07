У Хмельницькому готували теракт: що відомо про виконавця та де хотіли закласти вибухівку (фото)

У Хмельницькому затримали російського агента, який готував теракт. Він планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Завдання затриманий отримав дистанційно від свого куратора з Росії на початку цього року.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність зручних місць для закладки саморобного вибухового пристрою.

У Хмельницькому затримали російського агента, який готував теракт / Фото: СБУ

Надалі агент передавав куратору з РФ відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції з виготовлення вибухового пристрою з механізмом віддаленої активації через телефон.

СБУ затримала агента, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт. У нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

Затриманий спілкувався з російським спецслужбістом / Фото: СБУ

Затриманий спілкувався з російським спецслужбістом / Фото: СБУ

Затриманий спілкувався з російським спецслужбістом / Фото: СБУ

Агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на “дозу”.

Затриманому повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька областей України охопила хвиля терористичних атак на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. За п’ять днів лютого 2025 року атаки на ТЦК відбулися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.

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