У Хмельницькому кількість дітей, які отруїлися у шкільній їдальні, зросла до 84

У Хмельницькому кількість дітей, які отруїлися у шкільній їдальні, зросла до 84

Після харчування у шкільній їдальні отруїлися 84 учні 1-4 класів.

У Хмельницькому в одному з навчальних закладів у четвер, 9 вересня, зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Захворіли щонайменше 84 учні 1-4 класів і один дорослий.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що усі пацієнти харчувалися у шкільній їдальні. Згодом у них з'явилася багаторазова блювота, діарея, а також підвищення температури тіла від 37°С до 39°С. Попередній діагноз — "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".

Загалом вражено школярів з 18 класів. Десятеро дітей, а також один дорослий перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Ще 74 пацієнти мають легкий перебіг захворювання.

Хмельницький Центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідеміологічне розслідування. Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, — з’ясовуються.

Фахівці обстежили 11 працівників харчоблоку, а також взяли 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об’єктів довкілля і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

"У навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих людей здійснено заключну дезінфекцію. Організовано медичне спостереження за контактними особами. Проведено бесіди з профілактики кишкових інфекцій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому в навчально-виховному об’єднанні №1 занедужали 30 дітей.

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