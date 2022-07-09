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У Хмельницькому колишня артистка філармонії симпатизувала "рускому міру": їй оголосили підозру

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У Хмельницькому колишня артистка філармонії симпатизувала "рускому міру": їй оголосили підозру

Фото: УНІАН

У Хмельницькому поліцейські оголосили підозру в колабораційній діяльності колишній артистці філармонії.

Слідство встановило, що пенсіонерка систематично поширювала у заборонених соцмережах матеріали, що заперечували війну Росії, а також виправдовували проведення "спецоперації".

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Хмельницькій області.

У дописах мешканка обласного центру обвинувачувала українську владу в нібито брехливому висвітленні дій російських військ на території України. Жінка поширювала повідомлення з російських Мереж з наративами про те, мовляв, українці самі обстрілюють свої міста.

У помешканні хмельничанки провели обшук. У неї вилучили російський прапор, заборонен георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів РФ, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Жінці вже повідомили колаборантці про підозру.

Як повідомлялося, Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Краматорська. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

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