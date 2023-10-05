У Хмельницькому мати влаштувала доньці "пекло" через гроші та онуків: як усе закінчилось

Потерпіла скаржилась, що мати її переслідувала, вимагаючи грошей та побачення з онуками.

У Хмельницькому пенсіонерка переслідувала та нападала на свою доньку, вимагаючи від неї матеріальної допомоги та можливості бачитись із онуками. За це її оштрафували на 170 грн, проте жінка не погодилась із цим та подала апеляцію, яку суд відхилив.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

За даними суду, пенсіонерку з Хмельницького суд першої інстанції оштрафував на 170 грн через домашнє насильство щодо своєї доньки. Проте кривдниця заперечила провину та звернулась з апеляцією.

На суді виявилось, що жінка у червні 2023 року у ліфті штовхала свою доньку, наступного дня вона вилаяла її та погрожувала розправою. Пенсіонерка вважає, що вона нічого поганого не вчинила проти своєї доньки. Вона звинувачувала потерпілу у тому, що та перешкоджає їй бачитись із онуками та не надає матеріальної допомоги.

Суд же встановив, що пенсіонерка регулярно переслідує свою доньку, вимагаючи від неї грошей та побачень з онуками, що завдає потерпілій моральної шкоди.

"Дії апелянтки носять провокативний, послідовний, умисний характер, спрямовані на досягнення своєї мети, шляхом створення для потерпілої відчуття розгубленості, подавленості від її активних дій, носять характер переслідування, мають на меті заподіяння шкоди потерпілій, шляхом порушення її прав та свобод", - зазначила суддя.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив винуватість пенсіонерки за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та відхилив її прохання.

Нагадаємо, на Хмельниччині банкірка обікрала вдів і дітей загиблих воїнів ЗСУ.

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