У Хмельницькому на шкільному стадіоні п’яний молодик побив двох неповнолітніх

На шкільному стадіоні в Хмельницькому п’яний чоловік побив двох неповнолітніх.
Інцидент стався на стадіоні однієї із шкіл міста. Там 29-річний хмельничанин з невідомих причин посперечався з учнем тієї ж школи. Словесний конфлікт переріс у рукоприкладство.
Про це повідомили в окружнійа прокуратура міста Хмельницького.
Молодик напідпитку вдарив ногою 16-річного юнака в обличчя. Від удару той впав на бетонний майданчик і втратив свідомість. Втім, навіть після цього нападник продовжував бити хлопців по грудній клітці і тулубу. У результаті наніс йому тяжкі тілесні травми.
Під час нападу постраждалому намагався допомогти його неповнолітній товариш. Хмельничанин побив і його.
Слідчі з'ясували, що нападник раніше вже був судимий неодноразово. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Хмельницькому затримали чоловіка, який торгував людьми. Він за 35 тис. грн здавав в "оренду" трьох соціально незахищених громадян, яких змушували жебракувати.
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