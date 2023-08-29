У Хмельницькому п'яний молодик збив 5-річну дитину: хлопчик у глибокій комі

У Хмельницькому ввечері 28 серпня сталася аварія, в якій постраждав 5-річний хлопчик. Дитина опинилася у реанімації.

Про це повідомили в обласній поліції.

Зазначається, що ДТП сталася близько 21:00 години. Opel наїхав на 5-річну дитину, яка переходила через проїжджу частину дороги. За кермом легковика був 25-річний місцевий житель. На момент скоєння ДТП він був у стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали.

Внаслідок аварії дитина отримала травми. Хлопчика шпиталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

Тим часом "Суспільне" з посиланням на директорку Хмельницької міської дитячої лікарні Наталію Зимак-Закутню пише, що дитина наразі у комі.

"Травмований хлопчик поступив до нас вчора ввечері у важкому стані. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні у стані глибокої коми", - розповіла медичка.

Як повідомлялося, під Харковом поліцейський на смерть збив 15-річну дівчинку. Як пишуть ЗМІ, за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко.

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