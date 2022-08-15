У Хмельницькому пенсіонер змайстрував потужну зброю та отримав 5 років в'язниці

У Хмельницькій області місцевий пенсіонер отримав 5 років в'язниці за те, що виготовив з майже з сувенірних макетів 7 бойових пістолетів.

Як з’ясувалось, виготовлена з макетів зброя тепер має можливість стріляти та наносити ушкодження.

Про це ТСН.ua повідомили в відділі комунікацій Хмельницької обласної поліції, посилаючись на відповідне рішення Старокостянтинівського районного суду.

Як ми з’ясували, пенсіонер переробив макети на зброю вкрай швидко – за два дні, працюючи в своєму гаражі.

За даними правоохоронців, чоловік всю цю зброю зробив без мети збуту, незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Суд визнав пенсіонера винним та призначив йому покарання – 5 років тюрми умовно, з іспитовим терміном в 1 рік. Якщо цей чоловік за цей термін не виготовить іншої зброї, то буде мати шанс залишитись на свободі.

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