У Хмельницькому під час повітряної тривоги хочуть зупиняти громадський транспорт

У Хмельницькому хочуть припинити рух громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги.

Зазначається, що у разі сповіщень про повітряну небезпеку водій повинен висадити пасажирів на найближчій зупинці. Транспорт буде прямувати до кінцевої зупинки.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Для безпеки наших громадян прийняли рішення щодо врегулювання роботи міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Найближчим часом буде підписаний відповідний наказ", - наголосив він.

Втім, якщо пасажири не захочуть залишити транспортний засіб і пройти до найближчого укриття, то зможуть продовжити поїздку за маршрутом. Алке надалі посадка пасажирів не буде проводитися, а сам транспорт попрямує за маршрутом до кінцевої зупинки. Там він буде перебувати до завершення тривоги.

Рух буде відновлений одразу після закінчення тривоги.

В ОВА також наголошують, що перевізникам мають надати перелік укриттів, розташованих за маршрутами руху транспортних засобів. Також цю інформацію планують розмістити на зупинках.

Як повідомлялося, від 1 серпня у Києві весь наземний транспорт зупинятиметься у разі повітряної тривоги. Як довго чекатиме він на пасажирів після відбою повітряної тривоги, чи потрібно буде повторно платити — у матеріалі ТСН.ua.

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