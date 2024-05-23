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У Хмельницькому покарали матір, бо її син нахабно "залицявся": його дії шокувальні

У Хмельницькому покарали матір, бо її син нахабно "залицявся": його дії шокувальні

У Хмельницькому школяр знущався з дівчинки / Фото: pixabay.com

Мати кривдника на засідання суду не прийшла.

У Хмельницькій області на 1700 грн оштрафували матір, бо її малолітній син нахабно "залицявся" до учениці 6 класу. Він торкався її статевих органів, ставив на коліна та погрожував зґвалтувати. 

Про це йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області. 

За даними суду, малолітній син жінки кілька разів чіплявся до учениці 6 класу. Зокрема, він у першій половині грудня 2023 року в укритті публічно торкався до статевих органів дитини. У січні 2024 року хлопчик погрожував зґвалтувати дівчинку. А 29 квітня він у приміщенні ліцею на перерві публічно поставив дівчину на коліна, намагався зняти з неї верхній одяг та у подальшому імітував статевий акт. 

На засідання суду мати малолітнього кривдника не прийшла. 

Суд визнав жінку винною за ч.3 ст. 1734 КУпАП та присудив їй 1700 грн штрафу. 

Постанова суду / ©
Постанова суду

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