У Хмельницькому покарали матір, бо її син нахабно "залицявся": його дії шокувальні

Мати кривдника на засідання суду не прийшла.

У Хмельницькій області на 1700 грн оштрафували матір, бо її малолітній син нахабно "залицявся" до учениці 6 класу. Він торкався її статевих органів, ставив на коліна та погрожував зґвалтувати.

Про це йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

За даними суду, малолітній син жінки кілька разів чіплявся до учениці 6 класу. Зокрема, він у першій половині грудня 2023 року в укритті публічно торкався до статевих органів дитини. У січні 2024 року хлопчик погрожував зґвалтувати дівчинку. А 29 квітня він у приміщенні ліцею на перерві публічно поставив дівчину на коліна, намагався зняти з неї верхній одяг та у подальшому імітував статевий акт.

На засідання суду мати малолітнього кривдника не прийшла.

Суд визнав жінку винною за ч.3 ст. 1734 КУпАП та присудив їй 1700 грн штрафу.

Постанова суду

Нагадаємо, на Одещині хотіли завадити сексу 10-класника із 12-річною дівчиною.

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