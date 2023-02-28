У Хмельницькому попрощались з рятувальниками: один планував одружитися, інший мав двох доньок

У вівторок, 28 лютого, у Хмельницькому попрощалися з двома рятувальниками, які загинули у ніч проти 27 лютого під час обстрілу міста іранськими дронами. 21-річний Владислав Дворак помер на місці ліквідації пожежі, аа 31-річний Сергій Севрук - у шпиталі.

Про це повідомляє місцеве видання Всім.

Сьогодні із загиблими рятувальниками прощалися на на Героїв Чорнобиля, де розташоване Головне управління ДСНС області. Біля їхніх світлин та трун лежало спорядження пожежників. Віддати останню шану пришли не лише друзі та рідні, а небайдужі містяни, правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці. Їх проводжали навколішках, під звук пожежної сирени.

Владислава Дворака поховають у Шепетівському районі, а Сергія Севрука - у Деражні.

Диспетчер Вікторія Синчук розказала Суспільному: "В ту фатальну ніч я чергувала, з ними заступила на чергування. Я диспетчер першої ДП частини, я їх туди відправила. Я просто не розумію, як так сталося".

Що відомо про загиблих рятувальників

Колеги Владислава кажуть, що мало хто любив службу так, як він. Хлопець працює у ДСНС від 2021-го. Був командиром відділення пожежної частини. У нього залишилася наречена, з якою планували одружитися.

"Мій син - надія і опора. Скучаю і люблю", - написала у соцмережах мама загиблого рятувальника.

Фото: Всім.

Сергій Севрук був молодшим сержантом служби цивільного захисту. У нього залишилися дружина та дві маленькі донечки. "Він рятував, а його не врятували", - кажуть його рідні.

Фото: Всім.

Заступник качальник Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак наголошує, що загибель його колег - велика втрата для рятувальної родини як Хмельниччини.

"Хлопці не шкодуючи свого життя, рятували інших людей. А рашистські мерзоти їх вбили. Ніколи не пробачимо і помстимося", - наголосив він.

Атака дронів на Хмельницький

У Хмельницькому вночі 27 лютого під час повітряної тривоги пролунали три вибухи. Перший - близько 02:00, а третій стався близько 03:00.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто дронами. Загалом вночі російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити. Три "прильоти" було в Хмельницькому.

Рятувальник загинув під час виконання службового обов’язку. Згодом очільник ОВА Сергій Гамалій повідомив, що ще один рятувальник помер у лікарні. Наголошується, що надзвичайники ліквідовували наслідки ворожої атаки по цивільних будинках, а потім ворог запустив по них дрон-камікадзе.

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