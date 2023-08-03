У Хмельницькому працівник обласного ТЦК "відмазував" чоловіків від мобілізації: скільки коштувала "послуга"

Наразі зловмисника затримано та відсторонено від посади.

У Хмельницькій області викрили працівника військкомату, який допомагав "відмазувати" військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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"Ділок" працював в обласному центрі комплектування (військкоматі). Він обіцяв домовитися з членами військово-лікарської комісії (ВЛК) про виключення чоловіків призивного віку зі списків потенційних призовників за станом здоров’я. На підтвердження ВЛК мала видати довідки про непридатність до проходження служби.

Подібна "послуга" коштувала 2000 доларів США.

Наразі зловмисника затримано та відсторонено від посади. Встановлюється повне коло осіб, причетних до "схеми", для подальшого притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що останнім часом Україну сколихнули гучні корупційні скандали, пов'язані з хабарництвом і свавіллям у ТЦК.

Так, 1 серпня, у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

Також ЗМІ повідомляли, що синові військкома несподівано подарували будинок у передмісті Львова.

А найгучніший скандал стався в Одесі, після того, як ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова. Після корупційного скандалу суд відправив під варту Борисова на два місяці

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