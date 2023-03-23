У Хмельницькому призупиняють опалювальний сезон: що відомо

У Хмельницькому вирішили тимчасово призупинити опалюваний сезон. Так, через потепління опалення в місті вимкнуть до 27 березня.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міськради.

Наголошується, що опалення не будуть давати до помешкань щонаменше кілька днів - від 23 березня.

"У зв'язку зі сприятливими погодними умовами (підвищенням середньодобової температури повітря понад +8°C) теплопостачання тимчасово призупиняється від 23 до 27 березня 2023 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Дніпрі від 22 березня розпочнуть вимикати опалення у домівках. Воно стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон цього року.

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