У Хмельницькому розпорядилися видати зброю тим, хто прагне боронити країну

У Хмельницькому розпорядилися видати зброю тим, хто прагне боронити країну

Розпорядження мають підтримати у Міноборони.

Керівник Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій розпорядився видати зброю усім, хто прагне захищати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

"Сергій Гамалій повідомив, що він підписав розпорядження про видачу зброї усім, хто вміє її тримати і прагне захищати Україну", - йдеться у повідомленні.

Тепер розпорядження має бути підтримане Міністерством оборони України.

До слова, тимчасово повноваження Хмельницької обласної ради делеговано обласній військовій адміністрації. Таке рішення депутати підтримали одноголосно.

Нагадаємо, на тлі вторгнення Росії на територію країни та боїв, які точаться третій день, довкола Хмельницької області з'являться окопи. Область збирається протидіяти російській агресії.