У Хмельницькому судять громадянина Туреччини, який на смерть збив 11-річну дівчинку і 2 роки переховувався

У Хмельницькому судять громадянина Туреччини, який на смерть збив 11-річну дівчинку і 2 роки переховувався

Через те, що водії порушили правила дорожнього руху загинула дівчинка-пішохід.

До Хмельницького екстрадували громадянина Туреччини, який у 2019 році на смерть збив 11-річну дівчинку та переховувався від слідства.

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Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

За даними слідства, ДТП сталась ще у 2019 році. Тоді через зіткнення мотоцикла та автомобіля загинула 11-річна дівчинка, яка стояла на тротуарі. Аварія сталась через те, що автомобіль Mercedes-Benz, яким керував іноземець, не пропустив мотоцикліста, за кермом якого був місцевий житель, та який мчав на великій швидкості. Через зіткнення у ДТП загинула дитина, яка стояла на тротуарі

Після аварії громадянин Туреччині втік з України та 2 роки переховувався від слідства. Водія мотоцикла уже засудили до 6 років позбавлення волі. Іноземцю суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Триває слідство.

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