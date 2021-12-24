У Хмельницькому судять громадянина Туреччини, який на смерть збив 11-річну дівчинку і 2 роки переховувався

Через те, що водії порушили правила дорожнього руху загинула дівчинка-пішохід.
До Хмельницького екстрадували громадянина Туреччини, який у 2019 році на смерть збив 11-річну дівчинку та переховувався від слідства.
Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.
За даними слідства, ДТП сталась ще у 2019 році. Тоді через зіткнення мотоцикла та автомобіля загинула 11-річна дівчинка, яка стояла на тротуарі. Аварія сталась через те, що автомобіль Mercedes-Benz, яким керував іноземець, не пропустив мотоцикліста, за кермом якого був місцевий житель, та який мчав на великій швидкості. Через зіткнення у ДТП загинула дитина, яка стояла на тротуарі
Після аварії громадянин Туреччині втік з України та 2 роки переховувався від слідства. Водія мотоцикла уже засудили до 6 років позбавлення волі. Іноземцю суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Триває слідство.
Читайте також:
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка - ЗМІ
- Від відлиги до сильних морозів: прогноз погоди в Україні на триденні вихідні, 25-27 грудня
- У Маріуполі "злодій в законі" керував бандою, яка викрадала людей та змушувала їх продавати наркотики