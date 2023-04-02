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У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового просто у церкві (відео)

У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового просто у церкві (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
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У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового просто у церкві (відео)

Фото: скриншот з відео

Поліцейські, які приїхали на виклик, стали на бік священників і затримали військового.

У Хмельницькому священники УПЦ Московського патріархату побили добровольця Збройних сил України просто у церкві. 

Відео опублікував депутат облради Віктор Бурлик.   

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". 

Після цього священники накинулися на військового. На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення  добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

У суботу, 1 квітня, у Шевченківський суді столиці пройшло засідання щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя – його відправили на два місяці під домашній арешт.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом перепросив (відео).

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Дата публікації
Перегляди
13к
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