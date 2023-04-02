У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового просто у церкві (відео)

Поліцейські, які приїхали на виклик, стали на бік священників і затримали військового.

У Хмельницькому священники УПЦ Московського патріархату побили добровольця Збройних сил України просто у церкві.

Відео опублікував депутат облради Віктор Бурлик.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Після цього священники накинулися на військового. На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

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