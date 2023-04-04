У Хмельницькому УПЦ МП позбавили права на користування землею після побиттям військового у церкві

Депутати проголосували за припинення права УПЦ (МП) на користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору.

Депутати Хмельницької міської ради у вівторок, 4 квітня, на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

Відомо, що рішення стосовно всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів.

Таке рішення було прийняте після скандалу, коли священник Свято-Покровського кафедрального собору побив військового ЗСУ просто у церкві.

Нагадаємо, мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового в одному із храмів міста. Він наголосив, що міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

У Хмельницькому громада собору УПЦ МП, де побили українського військовослужбовця, вирішила перейти до ПЦУ.

Митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) висловив готовність перейти до ПЦУ.

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