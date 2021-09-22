У Хмельницькому в Національному університеті шукають вибухівку: всіх студентів евакуювали (фото)

У Хмельницькому в Національному університеті шукають вибухівку: всіх студентів евакуювали (фото)

Анонім повідомив про замінування навчального закладу.

Сьогодні, 22 вересня, близько 09:30 години до правоохоронців електронною поштою надійшло повідомлення про те, що один із корпусів Хмельницького національного університету заміновано.

Як розповіли у пресслужбі поліції Хмельниччини, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб, надзвичайники, патрульні поліцейські, а також швидка допомога.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Правоохоронці оточили зону можливої небезпеки, евакуювали студентів, викладачів та працівників університету.

Наразі спеціалісти шукають вибухівку, проводять ретельне обстеження приміщення навчальних корпусів та прилеглої до них території.

Нагадаємо, у Полтавській області першокласник через пів місяця навчання "замінував" гімназію.

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