У Хмельницькому в Національному університеті шукають вибухівку: всіх студентів евакуювали (фото)

Анонім повідомив про замінування навчального закладу.
Сьогодні, 22 вересня, близько 09:30 години до правоохоронців електронною поштою надійшло повідомлення про те, що один із корпусів Хмельницького національного університету заміновано.
Як розповіли у пресслужбі поліції Хмельниччини, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб, надзвичайники, патрульні поліцейські, а також швидка допомога.
Правоохоронці оточили зону можливої небезпеки, евакуювали студентів, викладачів та працівників університету.
Наразі спеціалісти шукають вибухівку, проводять ретельне обстеження приміщення навчальних корпусів та прилеглої до них території.
Нагадаємо, у Полтавській області першокласник через пів місяця навчання "замінував" гімназію.