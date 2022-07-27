У Хмельницькому в парку знайшли пакет із патронами до автомата Калашникова

У Хмельницькому в парковій зоні знайшли пакет із патронами.
Виявили знахідку бійці добровольчого об'єднання "Авангард", які патрулюють місто і пильнують за дотриманням порядку. Саме під час одного з патрулювань вони помітили підозрілу активність невідомого чоловіка в одній із паркових зон міста.
Про це повідомили на сторінці добровольчого формування.
Зазначається, що чоловік, побачивши патруль, різко змінив напрямок руху і сховався між дерев. Представники "Авангарду" вирішили перевірити місце, де була підозріла особа. Поміж дерев вони знайшли пакет. У ньому було близько пів сотні патронів до автомата Калашникова.
Авангардівці викликали копів на місце події. Наряд поліції зафіксував знахідку для подальшого розгляду справи.
Як повідомлялося, у Києві ліквідували схему розкрадання захисного спорядження Нацгвардії. Організатори оборудки намагались нелегально продати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.
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