У Хмельницькому в парку знайшли пакет із патронами до автомата Калашникова

Виявили знахідку бійці добровольчого об'єднання "Авангард", які патрулюють місто і пильнують за дотриманням порядку. Саме під час одного з патрулювань вони помітили підозрілу активність невідомого чоловіка в одній із паркових зон міста.

Про це повідомили на сторінці добровольчого формування.

Зазначається, що чоловік, побачивши патруль, різко змінив напрямок руху і сховався між дерев. Представники "Авангарду" вирішили перевірити місце, де була підозріла особа. Поміж дерев вони знайшли пакет. У ньому було близько пів сотні патронів до автомата Калашникова.

Авангардівці викликали копів на місце події. Наряд поліції зафіксував знахідку для подальшого розгляду справи.

Фото: ДФ "Авангард".

Як повідомлялося, у Києві ліквідували схему розкрадання захисного спорядження Нацгвардії. Організатори оборудки намагались нелегально продати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.

Читайте також: