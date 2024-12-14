У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив матір з донькою

Травмовані жінка та дитина були госпіталізовані в лікарню.

У Хмельницькому 13 грудня, близько 18:00 години на вулиці Кам’янецькій сталася дорожньо-транспортна пригода. 24-річний водій автомобіля "Audi" з села Ружичанка наїхав на 30-річну матір та її 12-річну доньку, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомили у поліції Хмільницької області.

Стало відомо, що внаслідок аварії пішоходи отримали травми та були госпіталізовані. Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України). Поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, у Житомирі районний суд обрав запобіжний захід водію, який на пішохідному переході збив 17-річного школяра Валерія Розбицького. Водій, який кермував у стані алкогольного сп’яніння, скоїв смертельну ДТП. Молодого чоловіка врятувати не вдалося.

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