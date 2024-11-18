У Хмельницькому водій на швидкості влетів у зупинку: троє загиблих (фото)

У Хмельницькому поліцейські зрання затримали нетверезого водія, який в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Водій автівки BMW X6 допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли у той момент на зупинці, від отриманих травм загинули.

Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині трапилася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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