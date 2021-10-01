У Хмельницькому водій зніс на переході чоловіка та дружину

Постраждалих доправили до лікарні.
На перехресті вулиць Зарічанської та Бандери 31-річний житель міста Хмельницький, керуючи автомобілем BMW, скоїв наїзд на чоловіка та жінку, які переходили дорогу по зебрі.
Про це повідомили у поліції.
Пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо,14 вересня на Львівщині водій збив 9-річну дівчинку на пішохідному переході.