У Хмельницькому водій зніс на переході чоловіка та дружину

У Хмельницькому водій зніс на переході чоловіка та дружину

Постраждалих доправили до лікарні.

На перехресті вулиць Зарічанської та Бандери 31-річний житель міста Хмельницький, керуючи автомобілем BMW, скоїв наїзд на чоловіка та жінку, які переходили дорогу по зебрі.

Про це повідомили у поліції.

Пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо,14 вересня на Львівщині водій збив 9-річну дівчинку на пішохідному переході.

Новини України: водій туристичного буса, який потрапив у ДТП, був напідпитку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання