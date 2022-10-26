У Хмельницькому водоканалі просять містян не кидати в унітаз труси і свинячі ратиці

У Хмельницькому комунальники записали оригінальне звернення до абонентів, які засмічують каналізацію.

У Хмельницькому комунальники вже втомилися діставати з каналізаційних труб предмети гігієни та гардеробу. Тож записали до жителів міста прохання-попередження, щоб надалі цього не робили.

Його розмістили на сторінці МКП "Хмельницькводоканал" в фейсбук, підкріпивши свої слова фото.

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"Так, погоджуємося фото не надто приємні. Але їх могло б не бути, якби споживачі пам'ятали про те, що каналізація — не місце для гардеробу (так, стара нижня білизна не пристосована для утилізації у трубах), а якщо ви хочете відмовитися від бабусиної вечері, бо на дієті — непотрібно викидати виделки просто в унітаз", - йдеться в повідомленні.

Комунальники повідомили, що в каналізаційних трубах найчастіше знаходять дитячі підгузки, ватні палички, жіночі засоби гігієни, використані презервативи. Були випадки, що знаходили шкатулки, купюри одяг та свинячі ратиці.

Зазначається, що щороку працівники служби каналізаційних мереж МКП “Хмельницькводоканал” ліквідовують близько 5 тисяч засмічень у каналізаційних колекторах міста.

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, 25 жовтня, частина Хмельницького залишилася без світла. Аварійне відключення сталося через зникнення напруги у високовольтній лінії.

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