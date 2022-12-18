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У Хмельницькому ялинку встановили на уламку російської ракети: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Хмельницькому ялинку встановили на уламку російської ракети: фото

Фото: Василь Камінський

Ракета ніби пронизує ялинку, яка прикрашена прапорами України.

У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на російській ракеті С-300, яку привезли з Харківщини. 

Про це пише vsim.ua. 

Головну ялинку Хмельницького прикрасили прапорами України, її встановили на російській ракеті С-300, яка ніби пронизує дерево, символізуючи жорстоку війну Росії проти України. 

Фото: Василь Камінський / ©
Фото: Василь Камінський

За задумом автора інсталяції, таке новорічне дерево повинно продемонструвати, як росіяни вбивають українців. 

Фото: Василь Камінський / ©
Фото: Василь Камінський

Встановлення новорічних ялинок у Львові та Києві: що відомо

У Львові, 18 грудня, відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки. Її висота - 14 метрів Світитиметься вона лише від 17:00 до 22:00. 

У міській раді Львова повідомили, що ялинку місту передало одне із підприємств, її планували зрізати, оскільки дерево розташовувалось на теплотрасі. Висота ялинки цього року лише 14 метрів, тоді як в інші роки в місті встановлювали вищі дерева. Прикрасили львівську ялинку в минулорічну ілюмінацію, зменшивши кількість освітлення. 

Також до новорічну ялинку встановлять і в Києві. Її уже почали прикрашати. 

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Дата публікації
Перегляди
1081
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