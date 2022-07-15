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У Хмельницькому затримали харків'янина - прихильника путінської "спецоперації"

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У Хмельницькому затримали харків'янина - прихильника путінської "спецоперації"

Фото: УНІАН

На Хмельниччині правоохоронці викрили 20-річного харків'янина, який підтримував "рускій мір" і вітав проведення "спецоперації" РФ в Україні.

Молодик з початком повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, переїхав з Харкова до Хмельницького. Він активно підтримува політику держави-агресорки.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

В одній з популярних соцмереж він розмістив пропозицію за грошову винагороду надавати державі-агресорці допомогу у проведенні підривної діяльності на шкоду національні безпеці. Харків'янин пропонував мешканцям Хмельниччини ставити так звані "мітки" на заздалегідь визначених об'єктах та будівлях. Таким чином він прагнув поширювати панічні настрої серед населення. За одну "мітку" обіцяв виплату у сумі 30$.

Зазначається, що така протиправна діяльність вказувала на можливе вчинення й ряду інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

За місцем проживання хлопця провели обшук. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.

© ГУ Національної поліції в Хмельницькій області
Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Як повідомлялося, у Хмельницькому поліцейські оголосили підозру в колабораційній діяльності колишній артистці філармонії. Слідство встановило, що пенсіонерка систематично поширювала в заборонених соцмережах матеріали, що заперечували війну Росії, а також виправдовували проведення "спецоперації".

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