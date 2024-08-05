Розмістив у даркнеті своє "резюме": на Хмельниччині затримано лідера банди паліїв автівок ТЦК

Місцевий житель самостійно зв'язався з окупантами через даркнет і запропонував свої послуги за гроші.

У Хмельницькій області затримано лідера банди, який працював на російську розвідку. Зловмисник залучив ще кількох жителів регіону для виконання злочину. Вони підпалили два транспортні засоби військкомату за допомогою «коктейлів Молотова» і знімали це на відео для звіту окупантам.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, місцевий житель сам вийшов на окупантів і запропонував свої послуги в обмін на гроші, розмістивши своє резюме в даркнеті. Його «оголошення» знайшов представник Росії, який доручив підпалити військові автомобілі у Хмельницькому.

Військова контррозвідка СБУ разом із карним розшуком Нацполіції задокументували підривну діяльність групи і затримали організатора на місці злочину. У нього вилучено мобільні телефони та сім-карти, які використовувалися для комунікації з агресором.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (підготовка до злочину, перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, розслідування триває для притягнення до відповідальності його спільників. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція нейтралізували в Одесі групу молодиків, які за замовленням ФСБ Росії підпалювали військові автомобілі. Протягом двох тижнів вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.