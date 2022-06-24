У Хмельницькому здорожчав проїзд у громадському транспорті: як змінилася вартість

У Хмельницькому здорожчав проїзд у громадському транспорті: як змінилася вартість

У Хмельницькому встановили нові тарифи на перевезення у міському пасажирському транспорті.

Вартість проїзду в тролейбусах та автобусах зросте від 1 липня. У мерії кажуть, що підвищення є вимушеним кроком.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

У тролейбусах 6 грн буде кошутвати проїзд електронний квитком, а 7 грн - готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд зросте до 12 гривень. До слова, наразі він коштує 8 грн.

"Ми понад два місяці відтягували цей крок. Перевізники від кінця квітня зверталися до нас із проханням підняти вартість проїзду до 16 гривень. Ми розуміємо об’єктивну складову зростання, бо в попередньому тарифі вартість пального була закладена 24 гривні за літр, а зараз вона більше 50 гривень, а дизпаливо – майже 60", - наголосив мер.

Як повідомлялося, у Івано-Франківську збільшили вартість проїзду у маршрутках, які належать приватним перевізникам. Так, від 16 червня мешканцям і гостям міста за поїздку у приватному громадському транспорті доводиться платити 10 гривень.

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