У Хмельницькому жінка 6 років приховувала смерть матері і отримувала на неї допомогу

У Хмельницькому жінка 6 років приховувала смерть матері і отримувала на неї допомогу

За такі дії жінці загрожує ув'язнення до 3 років.

41-річна хмельничанка постане перед судом за те, що шахрайським способом отримала від держави 70 тисяч гривень. Жінка приховала смерть матері та продовжувала отримувати соціальну допомогу на неї.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

З 2014 року 41-річній хмельничанці, яка доглядала за своєю матір’ю, призначили державну соціальну допомогу. Попри те, що старенька померла ще наприкінці 2015 року, жінка цей факт приховала та кожних пів року продовжувала подавати до Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів.

"Таким чином вона надлишково отримала понад 70 тис грн", - повідомив керівник окружної прокуратури Іван Комар.

Через це окружна прокуратура міста Хмельницького направила до суду обвинувальний акт за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами (ч. ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За скоєне жінці загрожують альтернативні покарання у виді штрафу, виправних робіт на строк від 2 років, обмеження волі на строк до 5 років, позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Україні для забезпечення кращого контролю за витратами коштів, які виділяються із державного бюджету для виплати субсидій на оплату комунальних послуг та іншої соціальної допомоги, такі розрахунки планують перевести в цифрову валюту.

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