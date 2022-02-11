У Хмельницькому жінка приховала смерть матері і кілька років отримувала за неї соцвиплати

У Хмельницькому жінка приховала смерть матері і кілька років отримувала за неї соцвиплати

Жінка незаконно отримала понад 70 тисяч грн.

У Хмельницькому судили жінку, яка "нахімічила" із отриманням соцвипллат. Жінка систематично подавала документи на отримання державної допомоги від імені матері, яка померла 6 років тому.

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Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

Суд визнав 48-річну хмельничанку винною у шахрайському заволодінні бюджетними коштами (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Судом встановлено, що у 2014 році жінці, яка доглядала за своєю матір’ю, було призначено державну соціальну допомогу. За рік мати жінки померла, але донька цей факт приховала та кожних пів року продовжувала подавати до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів.

Таким чином вона незаконно отримала понад 70 тис грн.

"Вироком Хмельницького міськрайонного суду її засуджено до 2 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Харківській області керівниця дошкільного закладу отримувала подвійну зарплату. Жінка фабрикувала табелі обліку використання робочого часу.

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