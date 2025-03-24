У Хмельницькому жінка винесла немовля на смітник: матір розповіла, чому вона так вчинила

У Хмельницькому міськрайонному суді відбулося підготовче судове засідання у справі 37-річної жінки, яку підозрюють у тому, що вона залишила у небезпеці свою новонароджену дитину.

Про це пише Суспільне.Хмельницький.

Суд ухвалив рішення призначити обвинувальний акт щодо підозрюваної до судового розгляду. За даними слідства, 15 січня 2025 року жінка народила вдома хлопчика та винесла його до сміттєвих баків.

За його словами, судовий розгляд за звинуваченням підозрюваної за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України відбудеться 31 березня 2025 року.

Під час підготовчого судового засідання підозрювана сказала, що визнає свою вину.

"Жалкую, що так вчинила. Хочу сказати всім жінкам, які скоро стануть матерями чи лише планують народити дитину у майбутньому, не робити такого, як я. Краще сім разів подумати, а один раз зробити. Хочу, щоб все було добре, щоб цього малого всиновила хороша сім’я, яка буде його любити, буде про нього піклуватися".

За словами жінки, боялася людського осуду, бо чоловік на війні зник безвісти в лютому 2024 році, а вона народила 15 січня 2025.

"Ця дитина не від нього. Як це так, чоловік зник на війні безвісти, а вона, ще не пройшло року, знайшла вже собі другого. Я не хотіла виносити цієї дитини. Тоді побоялася, напевно, засудження сусідів, людей, які мене знають. У мене просто був острах".

Підозрювана розповіла, що біологічний батько хлопчика про народження дитини знає.

"Я з цим чоловіком зараз не спілкуюся. Навіть не хочу спілкуватися".

Жінка зазначила, має двох неповнолітніх доньок, з третьою дитиною було б затісно.

"Просто немає куди забрати. Нас троє в одній кімнаті — я і двоє дітей. Живемо на 11 квадратних метрах. Якщо вже так сталося, що народили вдома, і не хочете цієї дитини, то краще занести у "Вікно життя".

Раніше повідомлялося, що в Одесі тіло малюка батьки сховали в морозильнику.

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