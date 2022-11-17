У Хмельницькому знайшли напівроздягнене тіло 16-річної дівчини: її зґвалтували і вбили

Хлопець вбив дівчину, бо вона не хотіла з ним знайомитись.

У Хмельницькому біля залізничного переїзду знайшли тіло 16-річної дівчини: її зґвалтували і вбили. Правоохоронці затримали підозрюваного - це 20-річний хлопець.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Тіло дівчини знайшли 5 липня у Хмельницькому біля залізничного переїзду. Потерпіла була напівроздягненою. Правоохоронці у листопаді затримали підозрюваного. Це - 20-річний хлопець. Він розповів, що хотів ближче познайомитись із 16-річною дівчиною, проте вона відмовила йому. Тоді молодик взяв шнурівку від кросівка: він душив потерпілу та ґвалтував. Після цього нападник вкрав у неї мобільний телефон та банківську картку.

Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває слідство.

Інші надзвичайні події на Хмельниччині

У Хмельницькій області сталася смертельна аварія. На трасі біля села Лозова Волочиського району не розминулись вантажівка та легковий автомобіль.

Мешканець Хмельницького заробив понад 200 тисяч гривень, продававши у соціальній мережі уявні подарункові набори. Йому після цього вручили повістку.

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