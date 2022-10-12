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У Хмельницькому знову зникло електропостачання: що сталося

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У Хмельницькому знову зникло електропостачання: що сталося

Фото: pixabay.com

У місті припинили працювати тролейбуси. 

У середу, 12 жовтня, у Хмельницькому знову виникли проблеми з електропостачанням. Через аварійне відключення без світла залишилися більшість споживачів у громаді. 

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Мер Хмельницького додав, що після 10:00 доведеться вимикати воду. Крім того, у місті припинили працювати  тролейбуси. 

Очільник Хмельниччини Сергій Гамалій повідомив, чому вкотре зникла електрика: "Маємо знову аварійну ситуацію на лінії електропостачання у місті Хмельницькому. Служби працюють, щоб якнайшвидше усунути проблему".

Своєю чергою, у Мереж містяни повідомляють, що світла немає на Дубово, в Раково, на Південно-Західному, в Лезневому та частково в центрі. Від 10 жовтня електрику не подали досі на Дальні Гречани. 

До слова, 11 жовтня домівках хмельничан зникло світло. Сталося це через технічні проблеми на одній з підстанцій. Відсутність електроенергії зумовила зупинку водопостачання міста.  На ранок 12 жовтня, електропостачання вдалось відновити майже на 100%. Втім, згодом світло зникло знову.

Нагадаємо, російські окупанти 10 та 11 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, під приціл ворога потрапили підстанції. Зокрема, на Льввщині Росія повністю знищила кілька підстанцій, які постачали електрику за кордон.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1156
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