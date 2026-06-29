У гнізді знаменитих лелек Одарки та Грицика вибухнуло яйце: яка причина

Лелеки

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У гнізді відомої пари лелек Одарки та Грицика, які мешкають у Національному природному парку «Пирятинський», вибухнуло п’яте яйце, з якого так і не вилупилося пташеня. Причиною інциденту стала спекотна погода.

Про це повідомляє співзасновник парку Анатолія Подобайла та дослідницю птахів Ірину Саражинську.

За даними дослідниці, яйце вибухнуло 28 червня о 16:04. Воно з’явилося у гнізді ще в другій половині квітня. Лелеки по черзі висиджували його понад місяць, але п’яте пташеня на світ не з’явилося. Після завершення періоду висиджування яйце ще понад місяць просто лежало в гнізді.

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«Шлях цього яйця в гнізді виявився досить тривалим. З нього чекали появи на світ п’ятого лелеченяти, але цього не сталося», — зазначила Саражинська.

Вона пояснила, що через сильну спеку всередині старих незапліднених або загиблих яєць збираються гази. Внаслідок цього тиск зростає, і шкаралупа врешті-решт лопається.

Такий випадок у цієї пари птахів фіксують не вперше. У 2024 році яйце, яке теж було зіпсованим, вибухнуло майже в той самий час — 30 червня.

Цього року Одарка загалом відклала п’ять яєць, і четверо лелеченят успішно вижили. Глядачі онлайн-трансляції, які стежать за життям пернатих, уже обрали їм імена за допомогою голосування. Малюків назвали Лельович, Махаон, Мрія та Ніка.

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Нагадаємо, у гірському селі на Львівщині через велику вагу обвалилося гніздо лелек. Четверо пташенят, які були всередині, випали: частина з них застрягла в гілках дерев, а одне маля впало на землю.

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