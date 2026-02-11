У Головному госпіталі ЗСУ викрили схему з "мертвими душами": деталі

На «ухилянтській схемі» викрили високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ / © СБУ

СБУ та Офіс генпрокурора ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому госпіталі ЗСУ. Високопосадовець закладу фіктивно оформлював знайомих на службу, привласнюючи їхнє грошове забезпечення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Головному військовому клінічному госпіталі викрили схему ухилення від мобілізації. У межах спецоперації правоохоронці затримали одного з керівників центру, відповідального за організацію охорони та оборони об’єктів установи.

Як діяла схема?

Слідство встановило, що посадовець влаштовував до свого підрозділу знайомих осіб, які фактично не з’являлися на службу та не виконували жодних обов’язків. Серед тих, кого оформлювали таким чином, були чоловіки призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації. Після формального зарахування до структури оборонного відомства їх фіктивно оформлювали як військовослужбовців.

Банківські картки з нарахованою зарплатою перебували у розпорядженні підозрюваного — він особисто знімав із них кошти. За даними слідства, від травня 2022 року таким способом чиновник незаконно отримав близько 2,6 млн грн.

Під час обшуків у затриманого вилучили готівку та документи, що підтверджують функціонування схеми.

Що з посадовцем зараз?

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Посадовця взяли під варту на період розслідування. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозру також отримали двоє «клієнтів» фігуранта — ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчиненим в умовах воєнного стану. За це загрожує до 10 років ув’знення.

До слова, суд виніс вирок директорці «Чернігівського хлібокомбінату №2», яка фіктивно працевлаштувала 7 чоловіків для їхнього бронювання від мобілізації. Протягом 2023 — 2024 років вона оформила ухилянтів на посади водіїв та машиністів, фактично звільнивши їх від служби. Посадовиця визнала провину та уклала угоду зі слідством. Враховуючи каяття та наявність дитини, суд призначив їй 499 800 грн штрафу. Також жінка зобов’язалася добровільно перерахувати 500 тис. грн на потреби ЗСУ.