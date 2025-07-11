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У голови Центру протидії корупції Шабуніна провели обшуки — що відомо
ДБР провело обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та його родини.
Державне бюро розслідувань провело обшуки у голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна — у його родини та у військовій частині в Чугуєві, де він нині служить.
Про це повідомила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк у коментарі Українській правді.
За її словами, у Шабуніна вилучили телефон. В організації заявили, що обшуки є частиною тиску через публічну критику Офісу президента і його керівника Андрія Єрмака.
ЦПК стверджує, що слідчі дії проводилися без ухвали суду, а сам Шабунін не проживає за адресою, де проходив обшук, вже кілька місяців. Ймовірно, йдеться про кримінальне провадження щодо його екскомандира — Віктора Юшка, яке пов’язане з відрядженнями Шабуніна в НАЗК.
«Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія», — зазначили в ЦПК.
Нагадаємо, в березні 2024 року Віталій Шабунін повідомляв, що проти нього відкрили два провадження: через нібито ухилення від служби та підробку документів від НАЗК. Він підкреслював, що мобілізувався добровільно в перші дні війни, а документообіг у НАЗК — електронний.
Згодом в червня 2025 року Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн.