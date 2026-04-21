У голови ВЛК знайшли мільйони готівкою: скільки брав за «обмежену придатність»

На Закарпатті затримали голову ВЛК / © Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії (ВЛК), якого підозрюють в організації схеми з отримання хабарів за фіктивні медичні висновки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав від військовозобов’язаного 6 тисяч доларів за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби. Йшлося про використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів.

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів. Після оформлення висновку та направлення документів до ТЦК підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучена готівка. / © Офіс Генерального прокурора

Вилучена готівка. / © Офіс Генерального прокурора

Під час обшуку в його помешканні 20 квітня вилучили значні суми готівки в різній валюті, загалом еквівалентні близько 11 млн грн. Зокрема, понад 240 тисяч доларів США, більше 3 тисяч євро, майже 1,3 млн форинтів і понад 260 тисяч гривень.

Серед вилученого — мічені купюри, передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину. Наразі готується клопотання про арешт майна.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди. Йому вже повідомили про підозру. Прокурори також ініціюють обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вирішують питання щодо відсторонення від посади.

Походження вилучених коштів перевіряється та отримає окрему правову оцінку. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Раніше повідомлялось, що у Берегові на Закарпатті правоохоронці спіймали на хабарі керівника військово-лікарської комісії (ВЛК) Володимира Паука. Під час обшуків у лікаря-дерматовенеролога виявили колосальну суму готівки — майже пів мільйона доларів.

Також нагадаємо, СБУ викрила на Дніпропетровщині корупційну схему ухилення від мобілізації, організовану очільницею ВЛК, працівником ТЦК та їхнім спільником. За хабарі від 2 500 дол. фігуранти оформлювали фіктивні медіадовідки та змінювали дані в реєстрах, реалізувавши понад 20 таких епізодів. Під час обшуків у керівниці ВЛК вилучили 300 тис. дол. готівкою.