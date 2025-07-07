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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У горах біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка: чи був він ухилянтом

Прикордонники виявили тіло чоловіка у горах поблизу кордону з Румунією.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Тіло загиблого чоловіка

Тіло загиблого чоловіка / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У Закарпатській області, у горах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

«Сьогодні під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби „Ділове“ Мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка», — йдеться в повідомленні.

Причини смерті, а також особу загиблого буде встановлено після проведення відповідних експертних досліджень. Наразі невідомо, був загиблий туристом, місцевим чи втікачем від мобілізації.

У ДПСУ підтвердили, що під час повномасштабного вторгнення зросла кількість випадків, коли гинуть особи, які намагаються незаконно перетнути кордон. Йдеться переважно про чоловіків мобілізаційного віку, які або за вказівками «кураторів» переправлялися через кордон або самостійно обирали маршрути через небезпечні важкопрохідні ділянки. Такі чоловіки можуть стати жертвами негоди, складного рельєфу, стрімких течій, диких тварин, наголосили прикордонники.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення прикордонники виявили у горах майже два десятки тіл загиблих чоловіків.

Раніше ми писали, що на Закарпатті ухилянтів сховали між худоби, аби вивезти за кордон.

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