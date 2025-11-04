- Дата публікації
У горах на Закарпатті знайшли тіла двох туристів: деталі та фото
Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний мешканці Вінницької області.
На Закарпатті в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик, виявили тіла двох чоловіків.
Про це повідомили у ДСНС.
Інформація про загиблих надійшла рятувальникам від колег з Івано-Франківщини у неділю. Для транспортування залучали фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень із Квасів, Лазещини, Видрички та Ясіня. Рятувальники доправили тіла до села Видричка та передали працівникам моргу у Рахові.
Рятувальники наголошують: перед походом у гори варто обов’язково перевіряти прогноз погоди та повідомляти рятувальникам маршрут руху.
Нагадаємо, на туристичному маршруті у Карпатах 26-річний турист із Бахмута зірвався в урвище, він помер під час реанімаційних заходів рятувальників.