Укрaїнa
1432
1 хв

У горах на Закарпатті знайшли тіла двох туристів: деталі та фото

Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний мешканці Вінницької області.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Рахівщині у горах загинули двоє туристів із Вінниччини

На Рахівщині у горах загинули двоє туристів із Вінниччини / © ДСНС

На Закарпатті в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик, виявили тіла двох чоловіків.

Про це повідомили у ДСНС.

Інформація про загиблих надійшла рятувальникам від колег з Івано-Франківщини у неділю. Для транспортування залучали фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень із Квасів, Лазещини, Видрички та Ясіня. Рятувальники доправили тіла до села Видричка та передали працівникам моргу у Рахові.

Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний мешканці Вінницької області.

На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини / © ДСНС

На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини / © ДСНС

На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини / © ДСНС

На Рахівщині у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини / © ДСНС

Рятувальники наголошують: перед походом у гори варто обов’язково перевіряти прогноз погоди та повідомляти рятувальникам маршрут руху.

Нагадаємо, на туристичному маршруті у Карпатах 26-річний турист із Бахмута зірвався в урвище, він помер під час реанімаційних заходів рятувальників.

