У хостелі в Києві знайшли тіло чоловіка з 47 ножовими пораненнями

Напередодні він зняв кімнату з товаришем.

У Києві в хостелі на вулиці Жилянська адміністраторка знайшла тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє поліція Києва.

На місце негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт. З'ясувалося, що вбитий із товаришем оселилися у хостелі напередодні.

"Попередньо встановлено, що вночі між ним стався конфлікт, під час якого зловмисник завдав удари ножем товаришу та втік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень. У ході оперативно-розшукових заходів спільно із співробітниками Державного бюро розслідувань ми затримали ймовірного підозрюваного протягом години неподалік від місця скоєння злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - громадянин України, 1973 року народження", - прокоментував подію виконуючий обов’язки заступника начальника - начальника відділу кримінальної поліції Віталій Біленький

Нагадаємо, що у російському місті Дубна уродженець Луганська Леонід Василенко застрелив незнайомого чоловіка, переплутавши його з вбивцею свого брата.

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