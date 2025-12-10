Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Попри активні бої в районі Гуляйполя, темпи російського просування сповільнилися, а українські підрозділи утримують ситуацію під контролем.

Петро Андрющенко в етері Еспресо розповів, що на Запорізькому напрямку російські сили час від часу намагаються посилити тиск, однак суттєвого збільшення підрозділів противника не спостерігається.

«Я би не сказав, що він дозосереджує додаткові підрозділи на Запорізькому відтинку фронту. У нього, на щастя, поки що не вистачає сил тиснути по всіх ділянках. Дійсно, трошки легше на Запорізькому напряму. Так, вони там просочуються, так, вони там тиснуть, але, на щастя, поки що це не співставно», — зазначив Андрющенко.

Реклама

Він підкреслив, що реагування українських сил на цьому напрямку є значно оперативнішим, ніж на інших ділянках фронту. За його словами, важливими факторами є й те, що більша частина окупованої Запорізької області вже тиждень перебуває без електропостачання.

«Це окупанти сидять без світла, і це дуже сильно заважає їм не тільки протидіяти нашим атакам, а й наступати. У Гуляйполі точаться бої. Вони то просочуються, то наші вибивають, але потрошки ситуація все ж таки стабілізується», — наголосив він.

Андрющенко додав, що приблизно з середини минулого тижня спостерігається певне загальне сповільнення на всіх запорізьких відтинках фронту.

«Хотілося би вірити, що нам вдасться це стабілізувати, тому що ще одну зону тиску буде дуже складно утримувати, як це зараз відбувається на Покровсько-Мирноградському напрямку, в районі Вовчанська, Куп’янська і далі. Ми не бачимо, щоб росіяни тягнули туди велику кількість підкріплень. Це відбувалося, але з середини минулого тижня ми бачимо певне сповільнення, яке відповідає заявам наших речників про стабілізацію по всім Запорізьким відтинкам», — зазначив він.

Реклама

За його словами, це не гарантує, що ситуація найближчими днями не зміниться, однак нинішня динаміка дає підстави сподіватися на формування більш стабільної ділянки фронту — щонайменше до завершення важких боїв і стабілізації півночі Донецької області.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують ворога в Покровську, але вести активні контратаки складно через масовані обстріли та руйнування будівель.

Ми раніше інформували, що Росія прагне з’єднати дві частини окупованих територій у районі Вовчанська та Куп’янська, щоб відрізати «куточок», який на сьогодні постачається через цілу мережу річок.