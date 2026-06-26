У ГУР анонсували наступний обмін полоненими: що заявив Юсов

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна вже готує новий обмін полоненими після того, як додому вдалося повернути 160 наших захисників.

Про це в ефірі повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час обміну полоненими.

Коли наступний обмін полоненими?

«Хлопці вже спілкуються з рідними. І велика добра новина для всіх українців — готуємо вже наступні заходи, наступний обмін», — зазначив Андрій Юсов.

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За даними ГУР, усі 160 звільнених військовослужбовців перебували в російському полоні з 2022 року. Понад 100 із них — це оборонці Маріуполя, зокрема учасники гарнізону «Азовсталі». Також серед повернутих є представники Національної гвардії, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Сил оборони України.

Андрій Юсов також звернув увагу на стан здоров’я військових. Він констатував, що багато захисників повернулися додому з хронічними захворюваннями та недолікованими пораненнями. Попри це, наразі всі звільнені бійці забезпечені необхідною медичною допомогою та перебувають під наглядом лікарів.

Обмін полоненими 26 червня 2026 року — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 160 українських захисників.

Мережу розчулили надзвичайно зворушливі кадри відеодзвінка українського військового до сина одразу після великого обміну полоненими.

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Попередні обмін полоненими відбувся ще 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян.

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